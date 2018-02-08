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FETÖ’den tutuklu bulunun iş adamı Göksel Özçınar itirafçı olunca tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 22:02 | Son Güncelleme

Kütahya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan iş adamı Göksel Özçınar, mahkemede itirafçı olunca adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Kütahya 3.

FETÖ’den tutuklu bulunun iş adamı Göksel Özçınar itirafçı olunca tahliye edildi

Kütahya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan iş adamı Göksel Özçınar, mahkemede itirafçı olunca adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan madeni yağ fabrikası sahibi tutuklu Göksel Özçınar, mahkeme heyetine, itirafçı olmak ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini bildirdi. Duruşmada örgütün yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri ile Kütahya yapılanması hakkında itiraflarda bulunan Özçınar, örgütün sözde üst düzey il yapılanmasında bulunan ve darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Süleyman Doğan’ın yaşlı bir kadını kandırarak arazisini ele geçirdiğini öne sürdü. Doğan’ın örgütün emlak işlerinden sorumlu olduğunu savunan Özçınar, "Yaşlı bir kadını kandırarak arazisini bağış adı altında örgüte kazandırdı. Daha sonra bu arazi, başkalarının üzerine satışı yapılarak devletten kaçırıldı" ifadesini kullandı.
Özçınar, kesilen kurban etlerinin fakirlere dağıtılmak yerine örgüte yakın iş yerlerine satıldığını ve bu duruma kendisinin karşı çıktığını söyledi.
Örgütün sözde "il imamı" tutuklu sanık Ali Peksöz’ün, dönemin valisi ve 8 kişilik bir heyetle 2012’de Pensilvanya’ya gittiklerini öne süren Özçınar, "Bu heyette bulunanların bazıları şu anda yurt dışına kaçtı, bazıları ise yargılanıyor. Bugüne kadar hiçbiri Fetullah Gülen’i ziyaret etmek için Pensilvanya’ya gittiğimizi söylemedi. Ben bunu ilk kez burada itiraf ediyorum. Fetullah Gülen dış güçler tarafından eğitilmiş çok tehlikeli ve kinci yapısı olan biri. Pensilvanya’da Gülen’in yaşadığı çiftliğin yanında radikal örgütlerin eğitildiği alanlar olduğunu da gittiğimde öğrendim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, itiraflarda bulunan Özçınar’ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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