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FETÖ'den tutuklu eski genel sekretere tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 16:01 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye finans desteği sağlanması ve örgütün il yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan, aralarında Ticaret Odası eski Başkanı Necdet Özer'in de bulunduğu 23'ü tutuklu, 3'ü firari, 68 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.

FETÖ'den tutuklu eski genel sekretere tahliye

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye finans desteği sağlanması ve örgütün il yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan, aralarında Ticaret Odası eski Başkanı Necdet Özer'in de bulunduğu 23'ü tutuklu, 3'ü firari, 68 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Duruşmada, tutuklu sanıklardan, İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Adem Oklu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi için oluşturulan Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki duruşma salonunda görülen davanın 29'uncu celsesine, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Ara karar öncesi sanıklar, mahkemeye sunulan belgeler ve dijital materyallerle ilgili savunma yaptı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, firari sanıklar Merten Söylemez, İbrahim Halil Kırgil ve Mustafa Muhammet Günay ile duruşmalara katılmayan tutuksuz sanık Tarık Edirneli'nin kırmızı bültenle aranmaları için Adalet Bakanlığı'na yazı gönderilmesine karar verdi. Ayrıca, bazı sanıkların kayyuma devredilen şirketleri üzerindeki el koyma ve tedbir kararlarının kaldırılması isteği de reddedildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan, İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Adem Oklu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Temmuz 2018'e ertelendi.

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