HABER

FETÖ’den tutuklu eski rektöre tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ndan (FETÖ/PDY) tutuklu olan eski Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

FETÖ’den tutuklu eski rektöre tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ndan (FETÖ/PDY) tutuklu olan eski Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasında tahliye edildi.
Hasankeyf’te Temmuz 2017 tarihinde kazı çalışması sırasında gözaltına alınarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevine konulan eski Batman Üniversitesi Rektörü Abdusselam Uluçam, ilk duruşmasında tahliye edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye kararı verilen Uluçam’a adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konuldu. Uluçam’ın bir sonraki duruşması 23 Mayıs tarihine ertelendi.

TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
'Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim''Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim'
Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.