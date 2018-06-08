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FETÖ'den tutuklu iki komutana hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 21:11 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan 15 yıl, aynı komutanlıkta görevli albay Mustafa Kemal Öztürk ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan 15 yıl, aynı komutanlıkta görevli albay Mustafa Kemal Öztürk ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hapis cezası talep edildi. Bugün görülen duruşmada, eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ve Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk son kez hakim karşısına çıktı. Sanık avukatları savcılığın mütalaasına karşı savunma yaptı. Mahkeme heyeti eski tuğgeneral Hasan Doğan'ı, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Doğan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından ise beraat etti. Eski albay Mustafa Kemal Öztürk ise 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öztürk'ün diğer suçlardan beraatine karar verildi.

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