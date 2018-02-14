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FETÖ’den yakalama kararı bulunan astsubay gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:34 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubay gözaltına alındı.Amasya’da devam eden soruşturma kapsamında, Hava Savunma Komutanlığında görevli Astsubay S.S hakkında FETÖ’ye üye olmak suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Amasya’da devam eden soruşturma kapsamında, Hava Savunma Komutanlığında görevli Astsubay S.S hakkında FETÖ’ye üye olmak suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.S., soruşturmanın sürdüğü Merzifon’a gönderilecek.

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