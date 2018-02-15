FETÖ’den yargılanan 19 öğretmene 1 yıl ile 6 yıl 9 ay arasında hapis cezası

Samsun’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5’u tutuklu 31 öğretmenden 19’u 1 yıl ila 6 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarptırılırken, 12 öğretmen beraat etti.

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Vezirköprü ilçesinde öğretmen olarak görev yaparken meslekten ihraç oldukları öğrenilen 5’u tutuklu 31 öğretmenin yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, tutuklu öğretmenlerden Muhammed K., Muharrem Y. ve Taner Ç. 6 yıl 9’ar ay, İlker Z. ve Cuma K. 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağı getirilip tahliyelerine karar verildi. Tutuksuz yargılanan Tuncay D. ve Levent G. 6 yıl 3’er ay, Abdullah K., Hasan Y. ve Kazım K., 2 yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Necmi Ç. ve Turan Ö. 1 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırılarak cezaları hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HGB) karar verilerek ertelendi. Bahtiyar B., Hasan T., Hüseyin S., Lütfi D., Musa Ü., Rahman Fazıl B. 1 yıl 6 ay 22’şer gün hapis cezasına çarptırılarak HGB kararı verilerek cezaları ertelendi. Mevlüt Y. ise 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılıp HGB kararı verilerek ertelendi. Cengiz E., Ercan B., Ercan B., Halil T., Harun K., Köksal İ., Mustafa K., Recep K., Rüşan D., Salih G., Salih K. ve Selahattin H. ise beraat etti.