FETÖ’den yargılanan 2 kişiye ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan sivil Işıl Arslan ve eski polis Hüsamettin Çakır’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz olarak yargılaması devam eden Işıl Arslan bugün hakim karşısına çıktı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısında savunma yapan Arslan, "Benim kullandığım ve ByLock tespit edildiği söylenen telefonu kullanabilmem için eşim bana yardımcı oluyordu. Ben eşimle görüştüm benim telefonumla ByLcok kullanıp kullanmadığı konusunda olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum, ByLock programını indirip kullanacak kadar bilgim yoktur. Eşim İsa Cengiz Arslan FETÖ soruşturmasından Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak ceza aldı. Ben ByLock isimli programı kullanmadım. Örgütle hiçbir bağlantım ve irtibatım yok" dedi.

Terör örgütüne üyelikle suçlanan tutuklu sanık Hüsamettin Çakır’da bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Çakır, "Ben ByLock programını kullanmadım. Bu nedenle okunan ByLock baz bilgilerini ve mesaj içeriklerini kabul etmiyorum. Ben kesinlikle FETÖ sohbet toplantılarına katılmadım veya organize etmedim, bu toplantılara herhangi bir kimseyi çağırmadım. Benim FETÖ örgütü ile hiçbir irtibatım ve bağlantım yoktur" diyerek tahliyesini talep etti.

Sanık ve avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti sanık Işıl Arslan ve Hüsamettin Çakır’ın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, Işıl Arslan’ın karar kesinleşinceye kadar adli kontrol şartıyla tutuksuz kalmasına, Hüsamettin Çakır’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.