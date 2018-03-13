HABER

FETÖ’den yargılanan 2 kişiye ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan sivil Işıl Arslan ve eski polis Hüsamettin Çakır’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz olarak yargılaması devam eden Işıl Arslan bugün hakim karşısına çıktı.

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan sivil Işıl Arslan ve eski polis Hüsamettin Çakır’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz olarak yargılaması devam eden Işıl Arslan bugün hakim karşısına çıktı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısında savunma yapan Arslan, "Benim kullandığım ve ByLock tespit edildiği söylenen telefonu kullanabilmem için eşim bana yardımcı oluyordu. Ben eşimle görüştüm benim telefonumla ByLcok kullanıp kullanmadığı konusunda olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum, ByLock programını indirip kullanacak kadar bilgim yoktur. Eşim İsa Cengiz Arslan FETÖ soruşturmasından Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak ceza aldı. Ben ByLock isimli programı kullanmadım. Örgütle hiçbir bağlantım ve irtibatım yok" dedi.
Terör örgütüne üyelikle suçlanan tutuklu sanık Hüsamettin Çakır’da bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Çakır, "Ben ByLock programını kullanmadım. Bu nedenle okunan ByLock baz bilgilerini ve mesaj içeriklerini kabul etmiyorum. Ben kesinlikle FETÖ sohbet toplantılarına katılmadım veya organize etmedim, bu toplantılara herhangi bir kimseyi çağırmadım. Benim FETÖ örgütü ile hiçbir irtibatım ve bağlantım yoktur" diyerek tahliyesini talep etti.
Sanık ve avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti sanık Işıl Arslan ve Hüsamettin Çakır’ın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, Işıl Arslan’ın karar kesinleşinceye kadar adli kontrol şartıyla tutuksuz kalmasına, Hüsamettin Çakır’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
Dram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymışDram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Eskişehir'de açıldı

34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Eskişehir'de açıldı

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Anne ve çocukları 27 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Anne ve çocukları 27 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip Brunson için 35 yıl ceza istendi (2)- Yeniden

Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip Brunson için 35 yıl ceza istendi (2)- Yeniden

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.