FETÖ’den yargılanan 2 komiser 10 bin lira kefaletle tahliye oldu

Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, biri firari, 7’si tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık 10’ar bin lira kefalet karşılığında serbest kaldı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, çoğu komiser olan ve bir tutuksuz sanık hariç açığa alınan sanıklardan tutuklu olanlar, kaldıkları cezaevlerinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Tutuksuz sanıklardan bazıları ve yakınları ile avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların mahkemeye ulaşan Bylock içerik kayıtları ve "garson" lakaplı gizli tanığın deşifre ettiği emniyetteki ’mahrem imamlar’ listesinde isimlerinin bulunmasıyla ilgili savunmaları ve tahliye talepleri dinlendi.

’Mahrem imamlar’ listesi

Sanıklar, bazılarının ailevi bilgilerini, meslekteki sicil numaralarını içeren kullanıcı adı ve şifrelere rağmen Bylock kullanmadıklarını, ’mahrem imamlar’ listesinin ise kabul edilemez olduğunu beyan etti. Söz konusu raporlarda geçen bilgilerin fişleme olduğunu savunan sanıklar ayrıca bu raporları hazırlayan ve bilgileri paylaşan kişilere yönelik kanuni haklarını kullanacaklarını kaydetti.

Mahkeme başkanı, ’mahrem imamlar’ listesinde adı çıkan bazı sanıkların, verilerin bulunduğu şablonun polislerin bilgi sistemi "polnet" üzerinden alınan şablona uyduğunu söylemeleri üzerine, "Biz bundan FETÖ’nün içinden bu listeyi yapanın emniyetçi olduğunu anlıyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan Seçkin Zengin ve Mümin Üngör’ün, Bylock içeriği gelmediğinden, delilleri yok etme imkanı olmadığından ayrıca anayasal düzene karşı işlenen suçun unsurlarının oluşmama ihtimali bulunduğundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti de kısa bir aranın ardından, sanıklardan Seçkin Zengin ve Mümin Üngör’ün onar bin lira kefalet yatırmaları karşılığında serbest bırakılmalarına, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.