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FETÖ’den yargılanan 36 öğretmene 1.5 yıl ila 10.5 yıl arasında hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 20:31 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12’si tutuklu 38 öğretmenin yargılandığı davada, 36 öğretmen, 1.5 yıl ila 10.5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırken, 1 öğretmen beraat etti, firarda olan bir öğretmenin ise dava dosyası ayrıldı.Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte ait kapatılan Sakarya Dershanelerinde görev yaptıkları ileri sürülen 38 öğretmenden 37’sinin yargılanması sona erdi.

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12’si tutuklu 38 öğretmenin yargılandığı davada, 36 öğretmen, 1.5 yıl ila 10.5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırken, 1 öğretmen beraat etti, firarda olan bir öğretmenin ise dava dosyası ayrıldı.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte ait kapatılan Sakarya Dershanelerinde görev yaptıkları ileri sürülen 38 öğretmenden 37’sinin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün gün boyu süren duruşma akşam saat 18.00’da sona erdi. Mahkeme, firarda olan Celal Topçu’yu 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, yine firarda olan öğretmen Memnune Elif Pelik’in dava dosyasını ayırdı. Tutuklu öğretmenlerden Aynur Çakıroğlu 8 yıl 9 ay 9 gün, İbrahim Çınar 8 yıl 1 ay 6 gün ve Tanju Yıldırım 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Süleyman Usta 7 yıl 5 ay 3 gün cezasına çarptırılıp sağlık sorunlarından dolayı tahliyesine karar verildi. Abidin Kahraman, Aydın Kurt, Ayhan Karataş, Haşim Günek, Hüseyin Akçay, Orhan Oktay, Turgay Ayçiçek ve Veysel Özkan 6 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk süreleri göz önünde bulundurulup tahliyelerine karar verildi.
Tutuksuz sanıklardan Şeyma Irgav 7 yıl 5 ay 3 gün, Ali Sarısaltık, Fadime Kırdağ, Uğur Yıldız, Ümran Gümüş, Mürsel Kale, Selma Sarıaydın ve Mehmet Ergen 6 yıl 9’ar ay, Ömer Sarıçiçek 6 yıl 3 ay, Engin Doğru ve Selahattin Sağlam 4 yıl 2’şer ay, Aydın Kuzgun, Cüneyt Albudak, Ercan Yanak, Hanife Seven, Hayri Öztürk,Mehtap Çelik, Mustafa Deveci, Sevda Bektaş ve Yaşar Kaplan 2 yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırıldılar. Kamil Ortahisar, Nesip Yılmaz ve Zafer Karabağ 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılıp, cezaları Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HGB) karar verilip ertelendi. Ömer Cula ise beraat etti.

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