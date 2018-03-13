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FETÖ’den yargılanan 4 işadamından 1’ine 8 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 14:12 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ünlü işadamlarının olduğu 69 sanığın yargılandığı ve son celse bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edildiği dosyalarda yargılanan 4 işadamından 1’ine 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken, 3 işadamı beraat etti.Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 316 sayfalık iddianameli davada tutuksuz sanık esnaf S.S.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ünlü işadamlarının olduğu 69 sanığın yargılandığı ve son celse bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edildiği dosyalarda yargılanan 4 işadamından 1’ine 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken, 3 işadamı beraat etti.
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 316 sayfalık iddianameli davada tutuksuz sanık esnaf S.S. (66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat S.G.(47)’nin davası AHUDER Davası ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü. 23 Kasım’da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.
Tefrik edilen dosya sonrası bir kısım sanıklar tek tek yargılanmaya başladı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda görülen davada tutuksuz sanıklar A.Ş. (53), A.K. (73), E.Ö. (50) ve G.G: (50) ile avukatları hazır bulundu.
Sanıklar üzerine atılı suçları reddettiler. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık A.Ş.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verirken, diğer sanıklar A.K., E.Ö. ve G.G:’yedelil yetersizliğinden beraat verdi.

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