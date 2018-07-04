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FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 23:35 | Son Güncelleme

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput'un da bulunduğu17'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput'un da bulunduğu17'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bugün yapılan duruşmada Şahabettin Harput ile iki sanık 50 şer bin TL kefalet karşılığı tahliye edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Ağustos ayında çıkartıldığı mahkemece 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından aralarında Harput'un da bulunduğu 27’si tutuklu 60 sanık hakkında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve terörizmin finansmanının kanununa muhalefet’ suçlarından 10 ile 20’şer yıla kadar hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Şahabettin Harput'un suçlamaları kabul etmediği yargılama sürerken tutuklu sanıklardan 13'ü daha tahliye edildi.

Harput'un aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davanın yargılamasına bugün devam edildi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti sağlık problemleri ve yaşı dikkate alınarak Şahabettin Harput ile diğer tutuklu sanıklar Mehmet Ali Yayıkcı, Ali Kemal Turan'u 50'şer bin TL kefalet ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesina karar verdi. Mahkeme, Eylül ayına ertelendi.

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