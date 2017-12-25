HABER

FETÖ'den yargılanan çiftçiye 6 yıl 3 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ | 25.12.2017 17:54 | Son Güncelleme 10 saat önce

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp, hakkında dava açılan çiftçi Erhan Çetiner, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çiftçi Erhan Çetiner, 2016 yılının Ekim ayında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Çetiner hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü son duruşmasına tutuklu sanık Erhan Çetiner ile avukatı katıldı. Savcı, sanık hakkındaki tanık ifadelerini arama tutanakları, bağış kayıtları, dernek üyelikleri ile Bank Asya hesap hareketleriyle birlikte değerlendirilip, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan Çetiner'in cezalandırılmasını talep etti. Sanık Çetiner ise savunmasında, 15 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Köyde yaşayan çiftçi biriyim. Örgütün amaçlarını bilerek, yardım yapmadım" dedi ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Duruşmalardaki iyi hali dikkate alınan Erhan Çetiner, cezası 6 yıl 3 aya düşürülerek, tahliye edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyzbol sahası olmayan Adana'da beyzbol sopalarına yoğun ilgi!

Beyzbol sahası olmayan Adana'da beyzbol sopalarına yoğun ilgi!

Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!

Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!

Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!

Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!

Şehri karıştıran tecavüz iddiasına 5 tutuklama

Şehri karıştıran tecavüz iddiasına 5 tutuklama

'5 yaşındaki kızını canice öldürdü'

'5 yaşındaki kızını canice öldürdü'

Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.