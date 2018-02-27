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FETÖ'den yargılanan doktora 7,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 19:03 | Son Güncelleme

BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube eski Müdürü doktor Ertuğrul Eren, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube eski Müdürü doktor Ertuğrul Eren, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yaparken, Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen doktor Ertuğrul Eren, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Eren, hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Eren, 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz sanık doktor Ertuğrul Eren ile avukatları katıldı. Eren, mahkemede verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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