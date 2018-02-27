FETÖ'den yargılanan doktora 7,5 yıl hapis

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube eski Müdürü doktor Ertuğrul Eren, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yaparken, Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen doktor Ertuğrul Eren, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Eren, hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Eren, 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz sanık doktor Ertuğrul Eren ile avukatları katıldı. Eren, mahkemede verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
CHP'de Atatürk krizi!
Kıbrıs'ı karıştıran skandal! 400 kadını seks kölesi yaptılar
Meclis'te AK Partili vekilin danışmanına tekme tokat saldırı
Lunaparkta balerinin elbisesini açıp göğsünü açıkta bıraktılar
Şelale videosuyla fenomen olan İsa Sezeroğlu'ndan yeni video: Come To Elazığ
Plaja indi, olanlar oldu
Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'
WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?
Akıllara durgunluk veren olay! Babasının öldürdüğü bebek mezarından kalktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum