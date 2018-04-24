HABER

FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Pınarbaşı eski Emniyet Müdürü Ahmet İ.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Pınarbaşı eski Emniyet Müdürü Ahmet İ. 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Pınarbaşı eski Emniyet Müdürü Ahmet İ. hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Ahmet İ., beraatını istedi. Son sözü sorulan Ahmet İ. "Kanunlara aykırı hiçbir eylemin içinde olmadım. İddia edilen suçlamaları kabul etmiyorum, yüce mahkemenizden beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti Ahmet İ.'yi, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut durumunun devamına karar verdi.
4 FETÖ SANIĞINA HAPİS CEZASI
FETÖ/PDY'ye ilişkin bir başka davada ise aralarında öğretmen, mühendis ve stajyer avukatlardan oluşan 3'ü tutuklu, 4 sanığa 1 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen davalarda, tutuklu sanık Fatma Karatürk D.'nin 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan istinaf yolu açık olmak kaydıyla, 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, tahliyesine karar verildi
Aynı mahkemede tutuklu yargılanan mühendis Adem Aydoğdu, aynı suçtan 8 yıl 1 ay , Hüseyin Y. ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Adem Aydoğdu'nun tutukluluk durumunun devamına, Hüseyin Y.'nin ise, tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan, stajyer avukat Yusuf B.'yi ise, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.
ŞÜKRÜ BOYDAK'IN KIZI HAKİM KARŞISINDA
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY davasında Boydak Holding Yönetim Kurulu eski üyesi Şükrü Boydak'ın kızı tutuksuz sanık Elif B.'nin yargılanmasına devam edildi. Murat B.'nin tanık olarak dinlendiği duruşma, eksikliklerin giderilmesi ve avukatlarının süre istemesi üzerine 31 Mayıs'a ertelendi.

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!
Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!
TSK'da yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan giymiştiTSK'da yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan giymişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.