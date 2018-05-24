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FETÖ'den yargılanan eski milletvekili Hasan Hami Yıldırım tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 15:01 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, 17-25 Aralık sürecinde partisinden istifa eden AK Parti Burdur eski Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, tutuklu yargılandığı davada, adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, 17-25 Aralık sürecinde partisinden istifa eden AK Parti Burdur eski Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, tutuklu yargılandığı davada, adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi.
Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu Burdur'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan Hasan Hami Yıldırım, daha önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek üzerine atılı suçların somut delile dayanmadığını iddia etti. Yıldırım, istifa etmeden önce partisi tarafından yalnız bırakıldığını, örgütle ilgili kendisine parti yetkililerince somut bilgi verilmediğini öne sürdü. 18 aydır tutuklu olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını belirten Yıldırım, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Hasan Hami Yıldırım'ın avukatı da müvekkilinin 'ByLock' kullanmadığının ortaya çıktığını, tutuklu kalması için maddi delillerin bulunmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 1 Kasım 2018'e ertelendi.

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