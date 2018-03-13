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FETÖ’den yargılanan eski öğretmen tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

Daha önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün donanma içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmaya adı karışan eski öğretmen Yavuz Arslan, Bylock kullandığı iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edilmesine karar verildi.Kocaeli’de yargılaması devam eden eski öğretmen Yavuz Arslan daha önce donanma içerisindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Bartın’da Deniz Kuvvetleri personelinin ve darbeci Tuğgeneral Hayrettin İmren’in mahrem abiliğini yapan kişi olduğu Hayrettin İmren tarafından teşhis edilmişti.

Daha önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün donanma içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmaya adı karışan eski öğretmen Yavuz Arslan, Bylock kullandığı iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edilmesine karar verildi.
Kocaeli’de yargılaması devam eden eski öğretmen Yavuz Arslan daha önce donanma içerisindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Bartın’da Deniz Kuvvetleri personelinin ve darbeci Tuğgeneral Hayrettin İmren’in mahrem abiliğini yapan kişi olduğu Hayrettin İmren tarafından teşhis edilmişti. Fakat resimde teşhis edilen kişinin Yavuz Arslan olmadığı anlaşılmış ve dava dosyasından ayrılmıştı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock adlı örgütün gizli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla 1 yıldır tutuklu bulunan Yavuz Arslan 1 yıldır tutuklu bugün Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Arslan hakim karşısında savunma yaparken, "Benimle ilgili tek iddia 1 sayfalık Bylock çıktısıdır. Zaten içeriklerinin olmadığı anlaşıldı. Toplanacak delil kalmadı. Ben kendimden eminim. 14 gün gözaltında kaldım 70 yaşındaki anneme küfür ettiler. Ben Sakarya’nın doğusuna hiç geçmedim, Bartın’a gitmedim. Ben manyak bir iftiracı yüzünden tutukluyum" ifadelerini kullandı.
Sanık ve avukatının savunmalarını dinleyen cumhuriyet savcısı Hayrettin İmren’in ifadelerinin dosyaya eklenmesi ve sanık Yavuz Arslan’ın tutukluluk halinin devam etmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti Yavuz Arslan’ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ve duruşmanın 11 Ekim tarihine ertelenmesine karar verdi.

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