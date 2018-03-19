HABER

FETÖ’den yargılanan eski Sinop valisinin eşine 7,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 yıl hapis cezasına çarptırılıp Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılanan eski Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya’nın meslekten ihraç edilen albay eşi Temel Çetinkaya, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’den yargılanan eski Sinop valisinin eşine 7,5 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 yıl hapis cezasına çarptırılıp Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılanan eski Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya’nın meslekten ihraç edilen albay eşi Temel Çetinkaya, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi savcısı bu kararı temyiz için Yargıtay’a başvurarak müebbet hapis cezasının verilmesi talep etti.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve yargılandığı mahkeme tarafından tahliyesine karar verilen eski Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya’nın eşi eski Albay Temel Çetinkaya, savcının yaptığı itiraz üzerine Samsun’da gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sinop Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Temel Çetinkaya, "örgüt adına suç işlemek"ten 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Temel Çetinkaya’ya verilen Sinop Mahkemesinin verdiği kararı bozdu ve yeniden yargılayıp bu kez "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı da Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunarak Temel Çetinkaya’nın "silahlı terör örgütüne üye değil, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan "müebbet hapis cezası"na çarptırılmasını talep etti.

Ankara'da nükleer madde operasyonu!Ankara'da nükleer madde operasyonu!
Putin'den 'zafer' konuşmasıPutin'den 'zafer' konuşması
Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndüBeyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...

İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.