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FETÖ’den yargılanan gardiyana 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 16:20 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan gardiyan yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Bafra Cezaevinde gardiyan olduğu öğrenilen Nurettin Kurnaz’ın yargılanması sona erdi.

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan gardiyan yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Bafra Cezaevinde gardiyan olduğu öğrenilen Nurettin Kurnaz’ın yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya gazeteciler alınmadı.
Mahkeme, Nurettin Kurnaz’ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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