FETÖ’den yargılanan hakim karı-kocaya 6 yıl 9’ar ay hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen hakim karı koca yargılandıkları mahkemece 6 yıl 9’ar hapis cezasına çarptırıldılar.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve tutuklanan hakim Arif Bayburtlu ile tutuksuz olan hakim eşi Emine Bayburtlu’nun yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan hakim karı koca 6 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldılar. Arif Bayburtlu’nun tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
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