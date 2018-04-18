FETÖ’den yargılanan ihraç polis ve öğretmene 6’şar yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan farklı dosyalarda tutuksuz yargılanan ihraç 1 öğretmen ile ihraç 1 polise ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tek tek dosyalarda tutuksuz yargılanan sanıklar K. Ç. ile M.Y. ve avukatları hazır bulundu.

Mesleğinden ihraç edilen eski polis tutuksuz sanık K. Ç. mahkemede “Darbe gecesi bile sabaha kadar görevimin başındaydım. FETÖ’cü olsam karşı tarafta olurdum ama ben açığa alınana kadar görevimi yaptım. Hiçbir zaman bu yapının içinde olmadım. İtirafçı olan kişi yalan söylüyor, tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

İhraç öğretmen tutuksuz sanık M.Y. ise “Ben 2 bin 500 kitap okudum, entelektüel birisiyim. İslam ve Allah diyen kişileri kendilerine çekmeye çalışan bir yapı bu. Fetullah Gülen, başkalarının sözlerini çalan birisidir. Bunlar devlete yetiştiren değil, yerleştiren hainlerdir, gerçekten bu ihanettir. Allah şahit zerre kadar ilgim olmadı. Kanalizasyon patladı, bunların pislikleri ortaya çıktı. Devletine sadık bir öğretmenim, beraatımı ve mesleğime geri dönmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar K.Ç. ve M.Y.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.