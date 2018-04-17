FETÖ’den yargılanan iş adamı beraat etti

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 55 yaşındaki iş adamı Ahmet K., mahkemece beraat etti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde aralarında ünlü iş adamlarının olduğu 71 sanıklı büyük FETÖ davasında yargılanan Ahmet K.’nin mahkemenin büyük dosyadan tefrik ettiği dosyada tek başına yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Ahmet K.(55) ile avukatları hazır bulundu.

“İĞRENÇ ÖRGÜTLE ANILMAKTAN ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE UTANÇ DUYUYORUM”

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan Ahmet K., “Bu yapının içinde olmadım, Meclis bombalandı, çok sayıda şehit oldu, benim komşum da şehit oldu. İğrenç örgütle anılmaktan çok ciddi şekilde utanç duyuyorum. Şuanda ekonomik bir savaş var, ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum, bu nedenle beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ahmet K.’nin beraatına karar verdi.

İtirafçı sanıklara hapis cezası

Aynı mahkemede farklı dosyada yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanık ihraç öğretmen Mehmet K. da “Kayseri yapılanması ile ilgili bildiğim her şeyi ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Devletimin, milletimin yanında yer aldım. Adli konularda destek olmaya devam edeceğim. Emniyet’te çoğu kişiyi teşhis ettim. Muş, Amasya ve Kırşehir’de de görev yaptım, oradakileri de istenilirse teşhis ederim” dedi. Mahkeme heyeti sanığa etkin pişmanlık hükümlerince 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi. Başka dosyada itirafçı olan tutuksuz sanık Ahmet D. da mahkemece 5 yıl 10 hapse mahkum edildi. Tek dosyada yargılanan tutuksuz sanık Ahmet Y. ise 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan sanık Metin K. ise mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Sanığın tutuklu kaldığı süre ve Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.