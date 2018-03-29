FETÖ’den yargılanan iş adamına etkin pişmanlık indirimi

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan iş adamına 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Mesut H. ve avukatı hazır bulundu.

İş adamı Mesut H. yaptığı savunmasında “Hakkımda hiçbir soruşturma yokken bu örgütten ayrıldığımı Emniyet’e bildirdim ve her şeyi anlattım. Örgütün imamı Ömer Y.’yı ben teşhis ettim. 15 Temmuz sonrası şehir dışında olmama rağmen gelip teslim oldum. 120 iş adamı arasında ilk etkin pişmanlıkta bulunan birisiyim” dedi.

“ESAS GÜNDEMİN BELİRLENDİĞİ YER, ALİ HEYET’TİR”

Örgüt hakkında en önemli kararların alındığı, yol haritasının çizildiği adına pazartesi istişare toplantısı denilen Ali heyet toplantısı yapıldığını anlatan Mesut H., “Örgüt hakkında en önemli kararların alındığı, yol haritasının çizildiği adına pazartesi istişare toplantısı öncesi önce İl imamı Sıtkı Baş’ın önderliğinde 5 kişiden oluşan bir heyet varmış. Bu heyetin ismi Âlî heyet. Örgüte gelen talimatlar ilk bu toplantıda konuşulur ve oturmanın temsilcilerine görev dağılımı yapılırmış. Ali heyette söylenen isimler Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu, İlhan Miraboğlu, Mehmet Çetin ve Ali Ezinç’tir. Esas gündemin belirlendiği yerdir” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Mesut H.’ye etkin pişmanlık indirimleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Bu cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İKİ İŞADAMINA 6’ŞAR YIL HAPİS

Ayrıca yine iş adamları davasından tefrik edilen dosyada tek tek yargılanan tutuksuz iş adamları İsmail Saffet B. ve Mehmet S.’a mahkemece ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

METİN FİLİZ VE MEVLÜT YOLDAŞ BERAAT ETTİ

Öte yandan aynı mahkemede yargılanan tutuksuz iş adamı Metin F.de hakim karşısına çıktı. Metin F. mahkemede “On defa toplasanız oturmalara katılmamışımdır. Ağabeyim Mehmet F.’in ısrarı ile iş adamlarını tanımam için oturmalara çağırdı. 2013 yılından beri ben İstanbul’da yaşarım” dedi. Sanık avukatı Emre Ayan’ın da etkili savunması sonrası sanığa mahkemece beraat verildi. Ayrıca Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmasında tutuksuz olarak yargılanan Vergi Denetim Kurulu eski Grup Başkanı Mevlüt Yoldaş da beraat etti.