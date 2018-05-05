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FETÖ'den yargılanan işadamı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 09:25 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan işadamı M.K., çıktıdığı davanın duruşmasında tutuklanarak cezaevine kondu.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan işadamı M.K., çıktıdığı davanın duruşmasında tutuklanarak cezaevine kondu.
Manisa Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kulalı iişadamı M.K., hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan M.K., dün görülen druşmada, suçlamaları reddetti. Mahkeme, işadamı M.K.'nın tutuklanmasına karar verdi.
M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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