HABER

FETÖ’den yargılanan KTO eski başkanının davası ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz sanık Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın yargılanmasına devam edildi.Kayseri 2.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz sanık Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Mahmut Hiçyılmaz ile avukatı Ercan Avcı hazır bulundu.
Mahkeme heyeti ifadelerin alınmasının ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Haziran’a erteledi.
1 İŞADAMINA BERAAT, 2 İŞADAMINA YARDIM ETME SUÇUNDAN CEZA
Ayrıca aynı mahkemede başka dosyada yargılanan işadamı Rıfat Y. mahkemece beraat ederken, işadamları N. Z. ile M. T. ise ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası aldılar.

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!
Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumuBaşbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu
Helikopterle imha edildiler!Helikopterle imha edildiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.