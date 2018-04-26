FETÖ’den yargılanan KTO eski başkanının davası ertelendi

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz sanık Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Mahmut Hiçyılmaz ile avukatı Ercan Avcı hazır bulundu.
Mahkeme heyeti ifadelerin alınmasının ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Haziran’a erteledi.
1 İŞADAMINA BERAAT, 2 İŞADAMINA YARDIM ETME SUÇUNDAN CEZA
Ayrıca aynı mahkemede başka dosyada yargılanan işadamı Rıfat Y. mahkemece beraat ederken, işadamları N. Z. ile M. T. ise ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası aldılar.
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