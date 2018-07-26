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FETÖ'den yargılanan muhabir, hakkındaki iddiaları reddetti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 16:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan yerel gazete muhabiri Mustafa Kaya, örgütün 'Askeri öğrencilerden sorumlu ağabeyi ve şehir dışı talebe sorumlusu' iddialarını reddetti.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan yerel gazete muhabiri Mustafa Kaya, örgütün 'Askeri öğrencilerden sorumlu ağabeyi ve şehir dışı talebe sorumlusu' iddialarını reddetti.
​Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mustafa Kaya, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Örgüt içinde 'Mürsel' kod adını kullandığı, 'Askeri öğrencilerin 'abi'si, şehir dışı talebe sorumlusu' ve örgüte yakın olduğu iddia edilen Develi ilçesindeki Kulaksız Öğrenci Yurdu'nda 'Belletmen' olarak görev yaptığı iddialarını reddeden FETÖ şüphelisi muhabir Kaya, beraatini istedi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle örgüte ait evlerde kaldığını öne süren Mustafa Kaya, "Fakülteyi kazandıktan sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle evlerde kaldım. Ancak 'Ev ağabeyliği' veya 'Bölge mesullüğü' gibi görevlerde bulunmadım. Kod adı kullanmadım. 'ByLock' kullanıcısı değilim" diye konuştu.
Duruşma savcısı, sanığın 'Örgüt üyeliği' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla Mustafa Kaya'nın tutukluluk durumunun devamına karar vererek, avukatının süre istemesi üzerine duruşmayı 7 Ağustos'a erteledi.

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