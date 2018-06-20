FETÖ'den yargılanan öğretmenlere ceza yağdı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, FETÖ/PDY'nin Söke'deki öğretmen yapılanması üyesi olmakla suçlanan 10'u tutuklu 42 sanığın yargılandığı davada, 27 sanık, 1 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanıklar, tarafların avukatları ve sanık yakınları katıldı. FETÖ/PDY'nin Söke'deki öğrenmen yapılanması içinde yer almakla suçlanan sanıklar ile avukatlarının savunmalarını tamamlamalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. 15 sanığın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, 27 sanığa ise 1 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Ergül Dal'ın ise tutuklanmasına karar verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz 3 sanık için de hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Tutuksuz sanıklara uygulanan adli kontrol hükümlerinin de devamına karar verildi.
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