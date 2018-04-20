FETÖ'den yargılanan Saadet Partisi eski İl Başkanı beraat etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılanan Saadet Partisi eski İl Başkanı Avukat Mustafa Akkaş, beraat etti.
2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Mustafa Akkaş hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Saadet Partisi eski İl Başkanı Akkaş, beraatini istedi. FETÖ davasına kardeşinin avukatı olarak başladığını ifade eden Akkaş, “Bu davaya kardeşimin avukatı olarak başladım. Sonra ikimiz de sanık olduk. Keşke kendimi size anlatabilseydim. Allah, milletimize böyle bir olayı bir daha göstermesin. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Mustafa Akkaş’ın beraatlerine karar verdi.
FETÖ SANIĞI 2 AVUKATA HAPİS CEZASI
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER) üyelerinin de bulunduğu avukatlar, İbrahim B., Mustafa S., Erhan B., İsmail Y., Kadir C. ve Necati C., karar duruşmalarında hakim karşısına çıktı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, istinaf yolu açık olmak kaydıyla, avukat Necati C.’yi ‘Örgüt üyeliği’ suçundan 6 yıl 3 ay, İbrahim B.’yi ise, ‘Örgüte yardım eden eylemlerinden’ dolayı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Mustafa S., Erhan B., İsmail Y. ve Kadir C.’nin ise, ‘delil yetersizliğinden’ beraatlarına karar verdi.
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