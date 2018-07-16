HABER

FETÖ'nün 14 eğitim kurumu yöneticisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

BURSA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin kapatılan eğitim kurumlarında yöneticilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.  Bursa merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin kapatılan özel okul, dershane, öğrenci yurdu gibi eğitim kurumlarında yöneticilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Osmaniye, Gaziantep, Kırklareli ve Bingöl'de 28 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

FETÖ'nün 14 eğitim kurumu yöneticisi adliyede

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin kapatılan eğitim kurumlarında yöneticilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.
Bursa merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin kapatılan özel okul, dershane, öğrenci yurdu gibi eğitim kurumlarında yöneticilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Osmaniye, Gaziantep, Kırklareli ve Bingöl'de 28 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ve talimatlar doğrultusunda kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları öğrenilen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

FETÖ'nün 14 eğitim kurumu yöneticisi adliyede

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdiSivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi
Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraatCezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.