FETÖ'nün 14 eğitim kurumu yöneticisi adliyede

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin kapatılan eğitim kurumlarında yöneticilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin kapatılan özel okul, dershane, öğrenci yurdu gibi eğitim kurumlarında yöneticilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Osmaniye, Gaziantep, Kırklareli ve Bingöl'de 28 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ve talimatlar doğrultusunda kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları öğrenilen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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