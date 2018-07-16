FETÖ'nün 14 eğitim kurumu yöneticisi adliyede

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin kapatılan eğitim kurumlarında yöneticilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.
Bursa merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin kapatılan özel okul, dershane, öğrenci yurdu gibi eğitim kurumlarında yöneticilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Osmaniye, Gaziantep, Kırklareli ve Bingöl'de 28 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ve talimatlar doğrultusunda kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları öğrenilen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı
İngiltere şokta! Sapık bakan ifşa oldu
Adnan Oktar raporunda skandal detay: Sapkın cinsel ilişkiler...
Meclis'te açıklanacak! CHP'de kritik gün
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum