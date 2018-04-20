IHAAW214228-ASA/20-04-2018

- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem’deki Türk Telekom binası işgaline ilişkin darbe davasında, rütbeli 6 sanığa 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 33 ere ise 7’şer kez müebbet hapis cezası verildi.

20.04.2018 21:42:28 TSI

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