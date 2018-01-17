FETÖ'nün 2 'sözde' il imamına 18'er yıl hapis cezası

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün 'sözde' il imamları oldukları iddiasıyla yargılanan Y.C. ve Z.D.'ye, 'Terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 18'er yıl hapis cezası verildi. Aynı davada, 20 sanığa da 2 yıl 2 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde il imamları olduğu öne sürülen 3 kişinin de aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu, 20 sanıklı davaya, bugün Bingöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada, son savunmalarını yapan 20 sanığa, 2 yıl 2 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Aynı dosyada, örgütün il imamları oldukları iddiasıyla yargılanan Y.C. ile Z.D.'ye ise 'Terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 18'er yıl hapis cezası verildi.