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FETÖ'nün '6 ilden sorumlu' kadın üyesi 26 bin kez 'ByLock'a girmiş (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu kadın sorumlusu' olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'a 26 bin 174 kez giriş yaptığı iddiasıyla aranırken, Amasya'da yakalanıp, gözaltına alınan Yurdagül Kurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün '6 ilden sorumlu' kadın üyesi 26 bin kez 'ByLock'a girmiş (2)

TUTUKLANDI
Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu kadın sorumlusu' olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'a 26 bin 174 kez giriş yaptığı iddiasıyla aranırken, Amasya'da yakalanıp, gözaltına alınan Yurdagül Kurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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