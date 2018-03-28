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FETÖ'nün 6 ilden sorumlu kadın üyesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 13:02 | Son Güncelleme

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin kadın sorumlusu ve eşi, polis tarafından Amasya'da yakalandı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin kadın sorumlusu ve eşi, polis tarafından Amasya'da yakalandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin kadın sorumlusu Yurdagül Kurt (35) ve eşi Süleyman Kurt (36), Amasya polisi tarafından örgütün gaybubet evinde yakalandı. 'ByLock' kullanıcısı olduğu saptanan, 'Gülnur' kod adını kullanan meslekten ihraç edilen öğretmen Yurdagül Kurt ve eşi Samsun'a getirildi.
İki şüphelinin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde sorgularının sürdüğü bildirildi.

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