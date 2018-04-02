FETÖ'nün '6 ilden sorumlu' kadın üyesinin eşi tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Amasya'da gözaltına alınan, örgütün 'Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu kadın sorumlusu' Yurdagül Kurt'un eşi Süleyman Kurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün 'Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu kadın sorumlusu' Yurdagül Kurt (35) ile eşi Süleyman Kurt (36), Amasya polisi tarafından 28 Mart günü 'gaybubet evi'nde yakalanıp, gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı saptanan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Yurdagül Kurt'un, 'Gülnur' kod adını kullandığı tespit edildi. 2 ayrı cep telefonundan toplam 26 bin 174 kez 'ByLock'a girdiği belirlenen Yurdagül Kurt, 30 Mart'ta sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yurdagül Kurt'un eşi Süleyman Kurt'un ise Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu bugün tamamlandı. Süleyman Kurt, sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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