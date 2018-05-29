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FETÖ'nün 60 subayına 16 ilde operasyon: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 10:53 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem subay yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 60 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem subay yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 60 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar 4'ü albay 17 asker gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, FETÖ'nün TSK mahrem subay yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında 4'ü albay, 4'ü yarbay, 1'i binbaşı, 7'si yüzbaşı, 26'sı üsteğmen, 15'i teğmen ve 3'ü astsubay olmak üzere 60 personel için operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 19'u hakkında daha önceden FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı belirlenirken, operasyonda şu ana kadar 17 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma sürüyor.
Gözaltına alınanların büyük bölümünün hava kuvvetleri personeli olduğu belirtilirken, diğerlerinin de kara kuvvetleri personeli olduğu öğrenildi. Şüphelilerin isimlerine mahrem imamların verdiği ifadeler, ankesörle yapılan telefon görüşmeleri ve FETÖ zanlılarının alınan ifadelerinde verdikleri bilgilerden ulaşılarak, operasyon düzenlendiği ifade edildi

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