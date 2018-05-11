FETÖ'nün 'abla yapılanması'na 20 gözaltı

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'abla yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında BYLOCK kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözlatı kararı verildiği açıklandı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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