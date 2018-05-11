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FETÖ'nün 'abla yapılanması'na 20 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 10:06 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca  FETÖ'nün 'abla yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında BYLOCK kullandıkları tespit edilen 20  şüpheli hakkında  gözlatı kararı verildiği açıklandı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'abla yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında BYLOCK kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözlatı kararı verildiği açıklandı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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