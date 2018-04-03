FETÖ'nün Acıpayam yapılanması davasında 26 sanığa hapis cezası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 5'i tutuklu 34 sanık hakkında karar çıktı. 34 sanıktan 26'sına terör örgütü üyeliği suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

FETÖ/PDY'nin Acıpayam ilçesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 34 sanık hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği' suçlarından 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldi. Bir süredir devam eden davanın, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

Savunmaların alınmasının arından verilen ara sonrası mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda, 5'i tutuklu 34 sanıktan 26'sına silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 2 yıl 1 ay ila 10 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklardan 7'sinin beraatine, firari olan bir sanığın da dosyasının ayrılmasına karar verildi.

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