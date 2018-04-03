HABER

FETÖ'nün Acıpayam yapılanması davasında 26 sanığa hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 5'i tutuklu 34 sanık hakkında karar çıktı.

FETÖ'nün Acıpayam yapılanması davasında 26 sanığa hapis cezası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 5'i tutuklu 34 sanık hakkında karar çıktı. 34 sanıktan 26'sına terör örgütü üyeliği suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
FETÖ/PDY'nin Acıpayam ilçesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 34 sanık hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği' suçlarından 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldi. Bir süredir devam eden davanın, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini istedi.
Savunmaların alınmasının arından verilen ara sonrası mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda, 5'i tutuklu 34 sanıktan 26'sına silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 2 yıl 1 ay ila 10 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklardan 7'sinin beraatine, firari olan bir sanığın da dosyasının ayrılmasına karar verildi.

FOTOĞRAFLI

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!
Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!
Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksim metrosunda panik anları! Yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı

Taksim metrosunda panik anları! Yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı

Van'da dünden beri aranıyordu... Kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu!

Van'da dünden beri aranıyordu... Kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.