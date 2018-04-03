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FETÖ’nün Acıpayam yapılanması davasında karar açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5’i tutuklu 34 sanık hakkında açılan davada sanıklara 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 7 ay arasında hapis cezası verildi.Denizli 3.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5’i tutuklu 34 sanık hakkında açılan davada sanıklara 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 7 ay arasında hapis cezası verildi.
Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki salonda görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. İddia makamı savcının 14 Mart’ta verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıklar ve avukatları savunmaları yaparak beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların savunmalarının ardından duruşmaya ara verdi. Daha sonra mahkeme heyetince açıklanan kararda, sanıklar Abdi Bedil 4 yıl 2 ay, Ahmet Cankardaş 7 yıl 6 ay, Ahmet Çetin 10 yıl 7 ay 15 gün, Bayram Bağan 7 yıl 6 ay, Bekir Yatağan 6 yıl 3 ay, Bilgi Kaplan 6 yıl 3 ay, Erdal Uysal 8 yıl 9 ay, Ferhat Can 6 yıl 3 ay, Gülizar Koçer 8 yıl 1 ay 15 gün, Hacer Büşra Acar 7 yıl 6 ay, Hanım Kara 1 ay 13 ay, İsa Acar 6 yıl 3 ay, Mehmet Yakar 6 yıl 3 ay, Mehmet Erdal Şevik 2 yıl 1 ay, Meryem Keskin 8 yıl 9 ay, Metin Saraçoğlu 6 yıl 3 ay, Muhsin Oymak, 2 yıl 1 ay, Mustafa Gülsoy 8 yıl 9 ay, Mustafa Kemal Kayış 7 yıl 6 ay, Osman Özdemir 2 yıl 1 ay, Ömer Cansız 5 yıl, Ömer Demir 8 yıl 9 ay, Rıza Koçer 2 yıl 1 ay, Yasin Güngör 8 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf Öz 8 yıl 1 ay 15 gün, Zihni Maydan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.
Ekrem T., Fatih S., Maksut K., Mehmet E., Sadettin K., Sezayi S., Yusuf D.’nin beraatine, firari sanık Havva Y.’nin dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Çetin, Erdal Uysal, Mustafa Gülsoy, Yusuf Öz ve Zihni Maydan’ın tutukluluklarının devamını kararlaştırdı.
FETÖ’nün Acıpayam ilçesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7’si tutuklu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştı.

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