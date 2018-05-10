FETÖ'nün 'Adana Bölge İmamı' Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün 'Adana Büyük Bölge İmamı' olduğu öne sürülen Musa K. ile kapatılan yurtlarda yöneticilik yapan Hasan K. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emek Mahallesi'nde, örgüt üyelerinin toplandığı 'gaybubet evi' olarak adlandırılan bir eve baskın düzenledi. Baskında örgütün 'Adana Büyük Bölge İmamı' olduğu öne sürülen Musa K. ile Eskişehir'de kapatılan yurtlarda daha önce yöneticilik yapan Hasan K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları evde, Fethullah Gülen'in kitapları ile 2 cep telefonu ve 1 dizüstü ele geçirildi. ByLock da kullandıkları öne sürülen 2 şüpheli, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.

