FETÖ’nün Adıyaman’daki ‘çatı’ davasında rekor ceza

Adıyaman’da görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘çatı’ davasında devleti 1 milyon 305 bin 956 TL zarara uğratarak örgüte aktaran sanıklar, toplam 26 milyon 285 bin 640 TL para cezasına çarptırıldı. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘çatı’ davasının 21 gün süren 3. celsesinde karar çıktı. Yargılamada sanıkların birçoğuna ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçundan rekor düzeyde para cezası verildi. İddianamede, örgütle iltisaklı 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 proje kapsamında SODES projelerinden toplamda 1 milyon 305 bin 956 TL kamu zararına neden olunduğu ve bu paranın örgüte aktarıldığı yer aldı. Örgütün ‘il imamı’ Habip Biçakcı’nın da aralarında bulunduğu 8’i tutuklu 63 sanıktan 57’si hakkında karar verildi. Firari 6 sanık ile ilgili dosya ise ayrıldı. Davada yargılanan 63 sanıktan 18’ine ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 26 milyon 285 bin 640 TL adli para cezası verildi. Son celsede iddia makamının mütalaasını açıklamasının ardından sanık avukatları savunmalarını yaptı. Mahkeme sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklardan ‘il imamı’ Habip Biçakcı, “Hakkımdaki bütün iddiaları reddediyorum. Ben illegal bir eylem yapmadım, ben terörist değilim” dedi. Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya yaklaşık 3 saat karar arası verdi.

İl imamına 25 yıl hapis ve 4 milyon 500 bin lira adli para cezası

Örgütün “il imamı” Habip Biçakci, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü yönetmek’ suçundan 16 yıl 6 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 25 yıl 6 ay hapis cezasına ve 4 milyon 500 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanıklar Abdurrahman Gezer’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12 yıl 9 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası ve 3 milyon 750 bin TL adli para cezası; Bekir Demirel’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12 yıl, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası ve 52 bin 180 TL adli para cezası; Halil İbrahim Karaboğaz’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl 6 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına; İsmail Polat’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 8 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün olmak üzere toplam 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve 3 milyon 125 bin TL adli para cezası: Mehmet Siyah’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün olmak üzere toplam 11 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ve 3 milyon 125 bin TL adli para cezası; Mustafa Oğuz’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün olmak üzere toplam 11 yıl 1 ay 22 gün hapis cezasıyla 250 bin TL adli para cezası; Serkan Özçelik’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 5 yıl 10 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün olmak üzere toplam 9 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasıyla 3 milyon 125 bin TL adli para cezası verilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Tutuksuz sanık Mahmut Çoşkun’un ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün olmak üzere toplam 11 yıl 1 ay 22 gün hapis cezasıyla 3 milyon 125 bin TL adli para cezası verilerek, tutuklanmasına karar verildi. Tutuksuz sanıklar Abdullah Aktaş’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına, Aynur Yeşildağ’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 7 yıl 4 ay 15 hapis cezası ve 399 bin TL adli para cezası; İsmail Uyar’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapsine, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına; Mahmut Güler’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına; Rabia Gizem Şahin’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuyla ilgili kararın geri bırakılmasına; Ramazan Karabiber’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuyla ilgili kararın geri bırakılmasına; Salih Karababa’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına; Yavuz Turan’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına; Yusuf Alkayış’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve 270 bin 820 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına; Ahmet Özbey’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına; Sabri Aktaş’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan verilen kararın açıklanmamasına; Süleyman Elmas’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan verilen kararın açıklanmamasına; Abdurrahim Er’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan verilen kararın açıklanmamasına; Mehmet Kızılbay’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına; Ahmet Bal’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına; Fikret Uyar’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına; Hamdi Aslan’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kararın açıklanmamasına; Eyüp Küçük’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kararın açıklanmamasına; Fevzi Taşkın’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kararın açıklanmamasına; Halit Körede’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına, 82 bin 360 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına; Mahmut Bağışlar’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kararın açıklanmamasına; Mehmet Hakan Çulcu’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kararın açıklanmamasına; Mehmet Karataş’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, 398 bin 600 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına; Mustafa Çam’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına; Necip Cebeci’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kararın açıklanmamasına; Özlem Kara’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına; Salih Turan’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kararın açıklanmamasına; Turgay Doğan’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası, 3 milyon 125 bin TL adli para cezası; Yakup Uçar’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraatına; Yıldız Nazlı Aslan’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kararın açıklanmamasına; Yusuf Kaya’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kararın açıklanmamasına; Abdurrahman Çalış’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beraatına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kararın açıklanmamasına; Ahmet Genç’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beraatına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kararın açıklanmamasına; Halil Elçi’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beraatına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kararın açıklanmamasına; İsmail Özpolat’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beraatına; Mehmet Nuri Sever’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beraatına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 230 bin 700 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına; Mikail Ufuk Güler’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beraatına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına, 240 bin 300 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına; Muhittin Cinlibaş’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beraatına, Murtaza Yakaryılmaz’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beraatına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, 250 bin 300 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına; Ruziye Elmas’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beraatına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kararın açıklanmamasına; Ziya Tatar’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beraatına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, 105 bin 280 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına; Emre Yurteri’nin ‘teröre finans sağlama’ suçundan beraatına, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, 330 bin 280 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına; Mukaddes Teke’nin ‘teröre finans sağlama’ suçundan beraatına; Nafiye Uyar’ın ‘teröre finans sağlama’ suçundan beraatına; Azize Çağlım’ın ‘teröre finans sağlama’ suçundan beraatına karar verildi.

Firari sanıklar Ahmet Adıyaman, Mehmet Fatih Bilgiç, Osman Kaya, İlhami Erdem, Mehmet Şirin Atmaca ve Hamdi Aslan’ın dosyaları ise ayrıldı.