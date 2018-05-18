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FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanması davasında mütalaa...

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik, aralarında "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik, aralarında "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 45 sanığın "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Akça, Ahmet Sadi Çağdır, İlhami Kömür, Mehmet Serkan Çam ve İbrahim Öztürk katıldı. Tutuklu sanık Ertuğrul Kuzan'ın Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada 28 tutuksuz sanık ile avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Murat Demircioğlu, 45 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, 7 sanığın dosyasının da ayrılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

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