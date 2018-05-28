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FETÖ'nün 'altın çocuğu'nun hakim eşi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 18:02 | Son Güncelleme

SAMSUN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan meslekten ihraç hakim Sevda Güven, tutuklandı.

FETÖ'nün 'altın çocuğu'nun hakim eşi tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan meslekten ihraç hakim Sevda Güven, tutuklandı. Örgütün 'Altın Çocuklar' adını verdiği emniyet yapılanmasında yer alan Sevda Güven'in eşi de aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, görev yaptığı Ordu'nun Mesudiye ilçesinde firar eden meslekten ihraç hakim Sevda Güven ve örgütün 'Altın Çocuklar' adını verdiği emniyet yapılanmasında yer alan eşi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat eski Müdürü Zeki Güven, 22 Mayıs'ta Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Zeki Güven, Eskişehir'de 'terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan' tutuklandı. Eşi Sevda Güven ise ifadesi için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliye sevk edilen Sevda Güven, çıkartıldığı mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' tutuklandı.
Sevda Güven'in Mesudiye'de hakim olarak görev yaparken, eşinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalaması çıktığı zaman görevi bırakıp firar ettiği ve çiftin yakalanmamak için büyük şehirlere kaçarak sık sık adres değiştirdikleri öğrenildi.

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FETÖ'nün 'altın çocuğu'nun hakim eşi tutuklandı

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