FETÖ'nün asker imamına 10 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da FETÖ/PDY'nin mahrem asker imamı olduğu iddiasıyla yargılanan Halit Balcı, 10 yıl hapse mahkum edildi.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halit Balcı, tutuksuz sanık Mehmet Y., yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ali E., bir dönem örgüt içinde bulunduğunu ve etkin pişmanlıktan yararlanıp devletin yanında yer aldığını söyledi. Sanık Balcı'yı da 'Cevdet' kod adıyla örgütün jandarma astsubay yapılanmasında tanıdığını kaydeden Ali E., Isparta'dan Antalya'ya gelerek Halit Balcı'yla beraber örgüt toplantılarına katıldığını ifade etti.
Mahkeme heyeti, sanık Balcı'yı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme, sanık Mehmet Y.'nin ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.
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