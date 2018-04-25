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FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' operasyonunda 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

KONYA'da, jandarma tarafından FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 askerden 7'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanması'na yönelik 7'si subay, 6'i astsubay olmak üzere 13 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 1 subay ve 1 astsubayın da meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, jandarma tarafından FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 askerden 7'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanması'na yönelik 7'si subay, 6'i astsubay olmak üzere 13 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 1 subay ve 1 astsubayın da meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Yakalama kararının ardından Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12 Nisan'da Konya merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Malatya, Amasya ve İzmir'de operasyon düzenlendi. Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Konya'ya getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli de adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

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