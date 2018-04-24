FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 7 tutuklama

Malatya merkezli 11 ilde gerçekleştirilen FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 7 asker tutuklandı.
Malatya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı terör örgütünün TSK’nın mahrem yapılanmasına yönelik operasyonunda çeşitli rütbelerde 20 asker gözaltına alınmıştı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde hakkında işlem yapılan şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken sorguları tamamlanan 19 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 12 kişi etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aralarında 1 emekli albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen rütbesinde bulunan 7 şüpheli ise tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.
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