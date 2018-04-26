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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 8 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, sabit veya kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen kişiler hakkında operasyon başlatıldı.

Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 8 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, sabit veya kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen kişiler hakkında operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda, aralarında Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile ihraç edilen 4 askeri öğrenci, açığa alınan üsteğmen, aktif görevde bulunan bir uzman çavuş ve teknisyen ile emekli uzman çavuşun bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 askeri öğrenci, açığa alınan üsteğmen, emekli uzman çavuş ile aktif görevde bulunan teknisyen, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, dün adliyeye sevk edilen muvazzaf uzman çavuşun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilirken, gözaltındaki bir şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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