FETÖ'nün 'askeri üs imamı' tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 'askeri üs imamı' olduğu öne sürülen Murat K. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Murat K.'yi önceki gün kent merkezinde bir eve düzenlediği baskında yakaladı. 'Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın imamı' olduğu öne sürülen Murat K., gözaltına alınıp, TEM Şubesi'ne götürüldü. Sorgusu tamamlanan Murat K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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