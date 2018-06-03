FETÖ'nün askeri üs imamı yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve askeri üssün 'imamı' olduğu öne sürülen M.K. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.K.'nin kaldığı bir eve baskın düzenledi. Baskın sırasında evde bulunan M.K. yakalandı. Gözaltına alınarak TEM Şubesi'ne götürülen M.K.'nın, Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın 'imamı' olduğu öne sürüldü.
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