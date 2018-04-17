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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 39 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonda, 30'u muvazzaf asker 39 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonda, 30'u muvazzaf asker 39 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 47 asker hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan gözaltı kararı verildi. 47 askerin yakalanması için bugün Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Sivas, Antalya, Adana ve Elazığ'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda 1 ihraç binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 4'ü muvazzaf 5 üsteğmen, 2'si muvazzaf 3 teğmen ve 22'si muvazzaf 28 astsubay, toplam 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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