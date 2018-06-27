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FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na operasyon: 71 gözaltı kararı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

58 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 43'ü muvazzaf 71 askeri personelin yakalanması için düzenlenen operasyonda 1 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 4 yüzbaşı, 10'u muvazzaf 17 üsteğmen, 4 muvazzaf teğmen ve 23'ü muvazzaf 32 astsubay toplam 58 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

58 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 43'ü muvazzaf 71 askeri personelin yakalanması için düzenlenen operasyonda 1 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 4 yüzbaşı, 10'u muvazzaf 17 üsteğmen, 4 muvazzaf teğmen ve 23'ü muvazzaf 32 astsubay toplam 58 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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