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FETÖ’nün ‘askerlerden sorumlu imam’ına 9 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:09 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2017’de ‘askerlerden sorumlu imam’ iddiasıyla tutuklanan eczacı Kasım A.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2017’de ‘askerlerden sorumlu imam’ iddiasıyla tutuklanan eczacı Kasım A. 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

2017 Ocak ayında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray ili FETÖ operasyonu kapsamında eczacı Kasım A. ve KHK kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. O. G.’in gözaltına aldı. Kasım A. tutuklandı.

FETÖ’den tutuklu sanık Kasım A., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada avukatı ile birlikte hazır bulundu.

“ASKERLERDEN SORUMLU OLDUĞUM İFADESİ DE DOĞRU DEĞİL”

Hiçbir program kullanmadığını iddia eden Kasım A., “Ben ne by lock ne başka bir program kullandım. 15 aydır tutukluyum. Askerlerden sorumlu olduğum ifadesi de doğru değil. İftiralarla 15 aydır tutukluyum. Eczanem kapandı. Eşim tutuklandı. Ticari olarak 3 milyon TL ciro kaybım var. İtibar kaybımı hesaplayamadım. Bilmeyerek bir işe bulaştım, bir kumpasın ortasında kaldım. İyi niyetimi kullandılar. Devletimden özür diliyorum. 2 çocuğum mağdur, kefalet de olsa tahliye mi istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Kasım A.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ayrıca aynı mahkemede başka dosyalarda yargılanan tutuklu sanık Hikmet G.’e 8 yıl 1 ay 15 gün hapis, tutukluluk halinin devamına ve duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık Fatih T.’ya da 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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